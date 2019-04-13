В Лондоне полицейские со стрельбой задержали водителя, который врезался в машину посла Украины

Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран. Как сообщают пользователи соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

The Telegraph уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, вопреки сообщениям некоторых СМИ водитель не произвел ни одного выстрела. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в машину посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.

Обновление. В официальном сообщении полиции сказано, что задержан мужчина в возрасте около 40 лет. Чтобы остановить машину и задержать водителя полиция применила оружие и электрошокер, но мужчина не пострадал. Полиция не рассматривает случившееся как теракт.