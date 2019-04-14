Последний запуск с Байконура в интересах Минобороны отложен на два месяца

Запуск военного спутника «Благовест» с Байконура, запланированный на 23 мая, перенесен на июль, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Причины переноса собеседник агентства не уточнил, сообщив лишь, что «к спутнику вопросов нет, он готов к отправке на Байконур».

Представители «Роскосмоса» и Минобороны пока перенос запуска военного спутника не подтвердили.

«Благовест» должна вывести на орбиту ракета-носитель «Протон-М». Запуск этого спутника должен стать последним, проведенным с Байконура в интересах Минобороны РФ. Все последующие запуски военных аппаратов собираются проводить с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Благовест», который планировалось запустить в мае, должен завершить формирование орбитальной группировки. Первые три спутника «Благовест» были выведены на орбиту в 2017-2018 годах.

Группировка спутников «Благовест», сообщало Минобороны, позволит обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет, передачу данных, телефонную и видеоконференцсвязь.

За последние годы несколько запусков спутников с использованием ракета-носителей «Протон-М» завершились неудачно. Космические аппараты были утеряны. Вину за аварии возложили на производителей ракет-носителей.