Минобороны запустило второй спутник «Благовест» для скоростного доступа в интернет

Ракета стартовала в 1:12 в ночь на 19 апреля, через 10 минут головная часть с разгонным блоком «Бриз-М» отделилась от третьей ступени. Вывод спутника на расчетную орбиту должен занять несколько часов.

С космодрома Байконур успешно запущена ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником «Благовест». Об этом отчитались в Минобороны России.

Запуск второго «Благовеста» должен был состояться в декабре 2017 года, но дважды откладывался из-за проблем с приборами космического аппарата. Первый такой спутник был запущен в августе 2017 года, всего должны запустить четыре «Благовеста».

Как сообщили в Минобороны, группировка спутников нужна для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи.