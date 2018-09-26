В правительстве связали аварии «Протонов» с технической отсталостью «Роскосмоса»

Аварии российских ракет-носителей «Протон-М» могут быть связаны с тем, что «Роскосмос» вовремя не модернизировал производство. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Космическая промышленность РФ, по словам Борисова, отстала от авиационной, где инженеры и конструкторы давно проектируют в «цифре», документацию на заводы-изготовители передают в электронном виде. В «Роскосмосе», цитирует РБК вице-премьера, «этой культурой еще не овладели массово».

«Может, как раз „Протоны“ падали из-за этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение», — предположил вице-премьер.