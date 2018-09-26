Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

В правительстве связали аварии «Протонов» с технической отсталостью «Роскосмоса»

ТАСС
17:06, 26 сентября 2018
Надежный источник

Аварии российских ракет-носителей «Протон-М» могут быть связаны с тем, что «Роскосмос» вовремя не модернизировал производство. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Космическая промышленность РФ, по словам Борисова, отстала от авиационной, где инженеры и конструкторы давно проектируют в «цифре», документацию на заводы-изготовители передают в электронном виде. В «Роскосмосе», цитирует РБК вице-премьера, «этой культурой еще не овладели массово».

«Может, как раз „Протоны“ падали из-за этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение», — предположил вице-премьер.

За последние годы несколько запусков спутников с использованием ракета-носителей «Протон-М» завершились неудачно. Космические аппараты были утеряны.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы