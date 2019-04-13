Возбуждено уголовное дело из-за хищений в Российском антидопинговом агентстве

Обновление. В ГУ МВД по Москве подтвердили, что возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном неустановленными сотрудниками РУСАДА при закупках в 2011-2014 годах. В полиции оценили ущерб в более одного миллиона рублей.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что из-за возможных хищений в организации возбуждено уголовное дело.

Дело завели после того, как руководство РУСАДА провело внутреннее расследование и передало выявленные факты в прокуратуру и МВД.

Телеграм-каналы Mash и «Мутко против» ранее сообщили, что в ходе проверки старой бухгалтерии выяснилось, что руководство РУСАДА в 2010-2014 годах закупало оборудование для сбора биоматериалов по ценам выше рыночных на 40-50%. По информации Mash, похищено более одного миллиарда рублей.

Документы на закупку по завышенным ценам подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, который умер в 2016 году.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации. Это произошло после выхода доклада о системе массового употребления допинга в российском спорте. В сентябре 2018 года статус РУСАДА восстановили.

Из-за отзыва статуса РУСАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летней Олимпиады-2016. На зимней Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.