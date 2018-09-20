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ВАДА восстановило статус Российского антидопингового агентства

WADA
13:06, 20 сентября 2018
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации.

За восстановление статуса РУСАДА проголосовали большинство членов исполкома, говорится в твиттере организации.

Статус РУСАДА был приостановлен осенью 2015 года после доклада комиссии ВАДА о системе массового употребления допинга в российском спорте. Тогда же приостановили работу московской антидопинговой лаборатории.
Из-за отзыва статуса РУСАДА и последующего расследования ВАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На зимней Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

О допинге в российском спорте

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