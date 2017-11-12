Григорий Родченков передал комиссии МОК новые данные о допинге в России

О каких именно новых сведения идет речь, издание не указывает, однако предполагает, что благодаря им вопрос об отстранении сборной РФ от Зимней Олимпиады 2018 года будет решен окончательно.

В том случае, если комиссия МОК не примет эту информацию к сведению и не сделает в своем отчете соответствующие выводы, Родченков угрожает предать новые данные о допинге в российском спорте широкой огласке, пишет The Daily Mail.

В 2016 году Григорий Родченков публично рассказал о созданной в России системы по снабжению спортсменов допингом и последующему сокрытию положительных допинг-проб. Эти свидетельства легли в основу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), после которого российских легкоатлетов не допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Власти РФ признают отдельные случаи употребления допинга в российском спорте, но категорически отрицают существование «допинговой программы» с поддержкой на госуровне.

В России в отношении Григория Родченкова возбуждены несколько уголовных дел , он заочно арестован.

МОК проводит расследование об употреблении допинга российскими спортсменами на Зимних играх в Сочи в 2014 году. Несколько спортсменов, включая олимпийского чемпиона Сочи лыжника Александра Легкова и призера домашних Игр Максима Вылегжанина признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов, лишены медалей и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Решение о том, примет ли российская сборная участие в Зимней Олимпиаде 2018 года, МОК должен вынести в середине декабря.