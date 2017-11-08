СК возбудил против информатора ВАДА Григория Родченкова дело препятствии следствию

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании предварительному расследованию.

По версии следствия, после отъезда в США Родченков и Соболевский неоднократно звонили Марии Дикунец, которая возглавила лабораторию после Родченкова. Они предлагали «в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств» передать им базу с первичными результатами тестирования российских спортсменов.

Дикунец отказалась и сообщила следствию о звонках, после чего разговоры с Родченковым и Соболевским начали записывать.

СК также отчитался о том, что проверил доводы специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о существовании в России централизованной системы употребления допинга. Следователи допросили «более 700» спортсменов, тренеров и других работников, которые не подтвердили эту информацию.

«Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер», — говорится в сообщении СК.

Следователи также не нашли отверстий в стенах лаборатории в Сочи, через которые, якобы передавались допинг-пробы. Российская экспертиза, как утверждает СК, противоречит выводам швейцарских специалистов о том, что специальные контейнеры для проб можно вскрыть, не разрушая их.