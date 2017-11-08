СК возбудил против информатора ВАДА Григория Родченкова дело препятствии следствию

Следственный комитет России
08:28, 8 ноября 2017
Надежный источник

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании предварительному расследованию.

По версии следствия, после отъезда в США Родченков и Соболевский неоднократно звонили Марии Дикунец, которая возглавила лабораторию после Родченкова. Они предлагали «в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств» передать им базу с первичными результатами тестирования российских спортсменов.

Дикунец отказалась и сообщила следствию о звонках, после чего разговоры с Родченковым и Соболевским начали записывать.

СК также отчитался о том, что проверил доводы специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о существовании в России централизованной системы употребления допинга. Следователи допросили «более 700» спортсменов, тренеров и других работников, которые не подтвердили эту информацию.

«Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер», — говорится в сообщении СК.

Следователи также не нашли отверстий в стенах лаборатории в Сочи, через которые, якобы передавались допинг-пробы. Российская экспертиза, как утверждает СК, противоречит выводам швейцарских специалистов о том, что специальные контейнеры для проб можно вскрыть, не разрушая их.

Ранее российское следствие уже обвинило Родченкова в злоупотреблении полномочиями и уничтожении проб российских спортсменов. В связи с этим СК намерен добиваться экстрадиции Родченкова в Россию.
В 2016 году Родченков рассказал ВАДА и американским СМИ, что в России была создана система по снабжению спортсменов допингом и последующему сокрытию положительных допинг-проб. Эти свидетельства легли в основу доклада ВАДА о России, из-за которых российских легкоатлетов не допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Система допинга в России

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