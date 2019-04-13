Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru из-за новости о граффити, оскорбляющем Путина

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания 76.ru на основании решения Генпрокуратуры, сообщила в фейсбуке главный редактор издания Ольга Прохорова.

В реестр запрещенных сайтов внесена новость 76.ru о граффити, оскорбляющем президента России Владимира Путина. Ранее издание отказалось удалить это сообщение с сайта.

Согласно выгрузке для провайдеров, заблокирована не только страница новости, но и весь сайт 76.ru, а также IP-адреса двух серверов.

Главный редактор расценила действия Роскомнадзора как давление на СМИ.

11 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб», которое отказалось удалить новость о граффити. Поводом для блокировки стало сообщение о подростке, который пытался совершить самоубийство. Как и в случае с 76.ru, заблокирована отдельная новость о подростке и весь сайт.

31 марта и 1 апреля несколько ярославских изданий выпустили новость о граффити с надписью «Путин *****», появившемся на здании регионального управления МВД. Ряд изданий удалили сообщение с сайта.

TJournal сообщал со ссылкой на источник, что Генпрокуратура потребовала добиться удаления новостей по . В Генпрокуратуре отрицали, что просили удалять новости.