SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy. На орбиту выведен саудовский спутник связи

Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск своей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Ракета, стартовавшая в четверг с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около шести тонн.

Вслед за этим первая разгонная ступень и два ускорителя ракеты были посажены на плавучую платформу в Атлантическом океане и на площадки на базе ВВС.

Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн). Ее первый полет состоялся в феврале 2018 года. Тогда в космос отправили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster.