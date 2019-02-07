Год в космосе: как Tesla запустили к Марсу и куда она летит сейчас

SpaceX 6 февраля 2018 года запустила ракету-носитель Falcon Heavy с автомобилем Tesla, принадлежащим Илону Маску, на борту. За трансляцией запуска следили по всему миру. Планировалось, что красную Tesla с манекеном за рулем выведут на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Однако что-то пошло не так, и автомобиль улетел в сторону пояса астероидов. NASA внесло Tesla в список космических объектов и следит за электромобилем, так что можно точно сказать, где он находится сейчас.

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