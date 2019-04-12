Литва отозвала посла из России. Он стал получать угрозы после приговора главе Минобороны СССР Дмитрию Язову

Литва объявила, что посол страны в России Рямигиюс Мотузас отзывается для консультаций.

Как пояснили в МИД страны, это связано с угрозами, которые получили сотрудники посольства и посол после вынесения судом в Вильнюсе приговора главе Минобороны СССР Дмитрию Язову, а также со статусом специального свидетеля, который Мотузас имеет в уголовном деле против бывшего посла Римантаса Шидлаускаса.

Глава Минобороны СССР Дмитрий Язов в конце марта был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о попытке и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. СК РФ возбудил уголовное дело о неправосудном приговоре в отношении литовских судей.

Бывший посол Литвы в РФ Римантас Шидлаускас в начале апреля был задержан по подозрению в торговле влиянием. Правоохранительные органы считают, что он обещал за взятку поспособствовать в выдаче шенгенской визы гражданину России.