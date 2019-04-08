Задержан бывший посол Литвы в России. Его подозревают в попытке помочь российскому банкиру получить шенгенскую визу

Служба спецрасследований (ССР) Литвы в рамках досудебного расследования задержала бывшего посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса.

Шидлаускас, сообщает Delfi в Литве, подозревается «в торговле влиянием». Правоохранительные органы считают, что он мог пообещать за взятку поспособствовать в выдаче шенгенской визы гражданину России, «повлияв на определенных лиц».

Предположительно, речь может идти о россиянине Ринате Насырове, совладельце «Нового промышленного банка». Насыров, по данным BNS, также задержан.

Римантас Шидлаускас был послом Литвы в России с 2002 по 2008 годы. С 2009 года по настоящее время он занимает пост генерального директора Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел.

«Новый промышленный банк» лишился лицензии в августе 2018 года. ЦБ счел, что банк участвовал в сомнительных операциях.