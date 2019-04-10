СК завел дело на литовских судей, заочно приговоривших главу Минобороны СССР Дмитрия Язова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову.
Как сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, дело по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора расследуется в отношении Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.
В конце марта Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.
Обвинительный приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы.