Турникеты в московском метро оборудовали камерами с распознаванием лиц

В Москве на станции метро «Октябрьское поле» на всех турникетах установили видеокамеры с системой распознавания лиц. По данным РБК, в метрополитене поставили такие же устройства, как в главном офисе Сбербанка, где тестируется пропускная система с распознаванием лиц, разработанная компанией VisionLabs.

Гендиректор VisionLabs Александр Ханин подтвердил РБК, что их компания занимается проектом на станции «Октябрьское поле». В настоящий момент, по словам представителя метрополитена, камеры предназначены только для обеспечения безопасности. «Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках работы пока не принято», — добавил он.

Официальные представители метрополитена заявили лишь, что камеры установлены «в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году», не став уточнять иные подробности.

О запуске системы распознавания лиц в московском метро было объявлено в марте 2018 года. Список станций, на которых она работает, не разглашался. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что за два месяца с помощью этой системы обнаружили девять человек, находившихся в розыске.

В сентябре 2018 года заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис рассказывал о планах внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц и использовать ее для оплаты проезда.