Минстрой планирует внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта . Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Технологию можно будет использовать, в частности, в общественном транспорте, заявил Чибис. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать человека при входе в салон и списывать деньги за проезд с его банковского счета.

Во многих российских городах уже установлено достаточное количество камер для запуска подобной системы, подчеркнул Чибис. Пилотный проект планируется реализовать в Москве.

К внедрению новой технологии Минстрой планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании, в том числе Huawei. Представители министерства также планируют съездить в Китай и изучить, как там работают системы распознавания лиц.