Минстрой планирует внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте
Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта «Умный город». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.
Технологию можно будет использовать, в частности, в общественном транспорте, заявил Чибис. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать человека при входе в салон и списывать деньги за проезд с его банковского счета.
Во многих российских городах уже установлено достаточное количество камер для запуска подобной системы, подчеркнул Чибис. Пилотный проект планируется реализовать в Москве.
К внедрению новой технологии Минстрой планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании, в том числе Huawei. Представители министерства также планируют съездить в Китай и изучить, как там работают системы распознавания лиц.