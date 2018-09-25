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Минстрой планирует внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

Известия
06:35, 25 сентября 2018
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Минстрой планирует внедрить в российских городах биометрическую систему распознавания лиц в рамках проекта «Умный город». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Технологию можно будет использовать, в частности, в общественном транспорте, заявил Чибис. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать человека при входе в салон и списывать деньги за проезд с его банковского счета.

Во многих российских городах уже установлено достаточное количество камер для запуска подобной системы, подчеркнул Чибис. Пилотный проект планируется реализовать в Москве.

К внедрению новой технологии Минстрой планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании, в том числе Huawei. Представители министерства также планируют съездить в Китай и изучить, как там работают системы распознавания лиц.

В сентябре 2017 года власти Москвы объявили о подключении городских камер видеонаблюдения к системе распознавания лиц. Она представляет собой программу, которая сверяет полученную с камер картинку с фотографиями из различных баз, например, базы федерального розыска.
В марте 2018 года систему распознавания лиц запустили в московском метро. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два месяца с ее помощью обнаружили девять человек, находившихся в розыске. Перечень станций, где она применяется, не раскрывается.

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