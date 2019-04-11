Бывшего главного пилота «Аэрофлота» оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку на медкомиссии
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Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главному пилоту «Аэрофлота» Анатолию Якимчуку, которого обвиняли во взятке должностному лицу.
Решением суда ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
Якимчук, также работавший в должности заместителя директора департамента производства полетов «Аэрофлота», был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года.
По данным следствия, пилот пытался передать 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому за «решение о годности к летной работе, несмотря на результаты медицинских исследований». Ему грозило до восьми лет лишения свободы.