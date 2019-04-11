Бывшего главного пилота «Аэрофлота» оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку на медкомиссии

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главному пилоту «Аэрофлота» Анатолию Якимчуку, которого обвиняли во взятке должностному лицу.

Решением суда ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Якимчук, также работавший в должности заместителя директора департамента производства полетов «Аэрофлота», был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года.

По данным следствия, пилот пытался передать 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому за «решение о годности к летной работе, несмотря на результаты медицинских исследований». Ему грозило до восьми лет лишения свободы.