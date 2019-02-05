Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» отдали под суд за взятку на медкомиссии

Заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук стал фигурантом уголовного дела по подозрению во взятке должностному лицу.

Как сообщает РБК, Якимчук был задержан в конце декабря сотрудниками ФСБ. Он пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. По данным источника издания, одно из медицинских исследований Якимчука показало плохой результат, из-за чего он не мог быть допущен к полетам.

В Тушинском суде Москвы подтвердили ТАСС рассмотрение соответствующего уголовного дела. Следующее заседание по нему назначено на 8 февраля.

Сам Якимчук находится под подпиской о невыезде. Наказание по вменяемой ему части 3 статьи 291 УК РФ составляет до восьми лет лишения свободы.