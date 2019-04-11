Актер Джеффри Раш отсудил у газеты 600 тысяч долларов из-за публикаций с обвинениями в неуместных прикосновениях

Актер Джеффри Раш отсудил у издателя местной газеты The Daily Telegraph из-за статей, в которых он обвинялся в неуместном поведении по отношению к актрисам.

Судья пришел к выводу, что журналисты не смогли доказать этих обвинений, и назвал публикацию безответственной.

В статьях шла речь о том, что неназванная актриса, которая в 2015-2016 годы играла с Рашем в постановке «Король Лир», пожаловалась на неуместные прикосновения с его стороны в Сиднейскую театральную компанию.

Позже стало известно, что на актера пожаловалась актриса Эрин Джин Норвилл; по ее утверждению, во время спектакля в 2015 году Раш специально коснулся ее груди. Она дала показания в суде, однако судья счел ее ненадежным свидетелем. После завершения процесса она заявила журналистам, что говорила правду.

Обвинения в адрес Джеффри Раша появились в конце 2017 года, на волне публикаций, последовавших за статьями о продюсере Харви Вайнштейне, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии. После этого Раш ушел с поста президента Австралийской академии кинематографа и телевидения.