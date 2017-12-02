Джеффри Раш ушел с поста главы австралийской киноакадемии из-за жалобы актрисы на «неуместные прикосновения»

Актер Джеффри Раш ушел с поста президента Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA) из-за жалоб со стороны неназванной актрисы на «неуместные прикосновения» с его стороны.

Актер заявил, что решил оградить коллег от какой-либо причастности к обвинениям в его адрес. Он отметил, что решение уйти с поста «не далось ему легко».

На днях австралийские СМИ сообщили, что в Сиднейскую театральную компанию поступила жалоба со стороны актрисы, которая в 2015-2016 годы играла с Рашем в постановке «Король Лир». Как выяснило издание, актриса обвинила его в неуместных прикосновениях. Имя женщины не называется.

Актер отверг любые обвинения в свой адрес и заявил, что театральная компания не предоставила ему никакой информации о сути обвинений.

Джеффри Раш ушел с поста главы AACTA за несколько дней до очередной церемонии вручения премий академии.