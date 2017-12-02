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Джеффри Раш ушел с поста главы австралийской киноакадемии из-за жалобы актрисы на «неуместные прикосновения»

Associated Press
10:50, 2 декабря 2017
Надежный источник

Актер Джеффри Раш ушел с поста президента Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA) из-за жалоб со стороны неназванной актрисы на «неуместные прикосновения» с его стороны.

Актер заявил, что решил оградить коллег от какой-либо причастности к обвинениям в его адрес. Он отметил, что решение уйти с поста «не далось ему легко».

На днях австралийские СМИ сообщили, что в Сиднейскую театральную компанию поступила жалоба со стороны актрисы, которая в 2015-2016 годы играла с Рашем в постановке «Король Лир». Как выяснило издание, актриса обвинила его в неуместных прикосновениях. Имя женщины не называется.

Актер отверг любые обвинения в свой адрес и заявил, что театральная компания не предоставила ему никакой информации о сути обвинений.

Джеффри Раш ушел с поста главы AACTA за несколько дней до очередной церемонии вручения премий академии.

66-летний Джеффри Раш — театральный и киноактер, обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA за главную роль в фильме «Блеск» (1996). Его также номинировали на «Оскар» за роли во «Влюбленном Шекспире» и «Король говорит!»
Осенью 2017 года после серии публикаций о продюсере Харви Вайнштейне, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, схожие обвинения были выдвинуты против многих других известных людей из индустрии кино и телевидения — в первую очередь в США. В числе наиболее резонансных были обвинения в адрес актера Кевина Спейси и комика Луи Си Кея.

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