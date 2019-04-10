В Тюмени на активиста составили протокол об участии в «нежелательной организации». Он арендовал зал, где выступил глава «Открытой России»

Прокуратура Тюмени возбудила административное дело в отношении активиста Никиты Кофорука об «нежелательной» организации.

Дело завели из-за прошедшего в феврале форума «Свободные люди», на котором среди прочих выступил глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. В ходе выступления он, в частности, призывал создавать отделения «Открытой России» в регионах.

В прокуратуре посчитали, что Кофорук нарушил статью о « » организациях, поскольку арендовал зал, где выступил Пивоваров, анонсировал форум на своей странице во «ВКонтакте», а на мероприятии «раздавал брошюры».

Никита Кофорук сообщил, что никогда не состоял в «Открытой России». Активист также обвинил местных полицейских в психологическом давлении, поскольку они дважды приносили к нему домой уведомление о возбуждении административного дела.

В 2019 году в России возбудили несколько уголовных дел о работе «нежелательной» организации, фигурантами которых стали действующие или бывшие сотрудники «Открытой России». В отношении активистов в разных регионах возбуждено несколько административных дел об осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

В марте движение «Открытая Россия», учрежденное в Хельсинки в 2016 году, приняло решение о ликвидации для защиты своих активистов. Незадолго до этого «Открытая Россия» подала в Минюст документы для официальной регистрации в качестве российской общественной организации.