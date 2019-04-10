«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали». Штаб Порошенко объяснил появление предвыборных плакатов с российским президентом

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявил, что плакаты, на которых действующий глава государства изображен вместе с Владимиром Путиным, являются официальной рекламной продукцией.

Баннеры, на которых под фотографией украинского и российского президентов написано «21 апреля. Решающий выбор», появились на улицах Киева и Харькова. Авторы плакатов считают, что эта фотография иллюстрирует способность Порошенко «смело смотреть в глаза» Путину.

В штабе Порошенко отметили, что не считают нужным согласовывать с Кремлем публикацию изображения российского президента. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали… Путин — вне закона», — цитирует ТАСС заявление штаба.

Обновлено 12:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о предвыборных плакатах Порошенко сказал следующее: «Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим».

По итогам первого тура выборов президента Украины, Петр Порошенко занял второе место, заручившись поддержкой 15,95% избирателей. Лидером президентской гонки стал шоумен Владимир Зеленский, в его активе 30,24% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. Ожидается, что накануне голосования Порошенко и Зеленский проведут публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.