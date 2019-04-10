Следствие заблокировало счета Михаила Абызова. С них пытались вывести средства

На банковские счета бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, в мошенничестве, наложен арест. Об этом на заседании суда по делу Абызова заявил следователь.

Он не назвал сумму арестованных средств бывшего министра.

По словам следователя, перед арестом одного из счетов Абызов попытался вывести с него деньги, но следствие этому помешало.

Михаил Абызов был арестован 27 марта. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, и предлагала внести за него залог в миллиард рублей.

После задержания Абызова кипрский офшор Blacksiris, фигурирующий в его деле, начал менять регистрационные данные.

До перехода на госслужбу Абызов занимался бизнесом. В 2018 году Forbes оценил его состояние в 600 миллионов долларов; бывший чиновник занял 162-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России».