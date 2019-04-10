Власти Санкт-Петербурга намерены ввести сбор для иностранных туристов. Об этом, пишут «Ведомости», сообщил исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Беглова, планируется, что сбор в размере 100 рублей в сутки будут взимать гостиницы с остановившихся у них туристов-иностранцев.

Полученные средства будут направлены на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры, сообщил врио губернатора. По его подсчетам, благодаря сбору городской бюджет сможет дополнительно получить 1 миллиард рублей.

Президент, подчеркнул Беглов, поддержал идею введения сбора с туристов-иностранцев. Сроки введения сбора врио губернатора пока не назвал.

Закон об экспериментальном курортном сборе был принят в России в июле 2017 года. С 2018 года сбор взимается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Крым, который должен был стать четвертым пилотным регионом, попросил отменить введение сбора.