Госдума одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий понятие «шпионской техники»

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, который уточняет понятие «шпионской техники».

К такой технике предложено отнести устройства, инструменты и программы, которым специально придали определенные свойства для скрытого получения информации.

Пакет законопроектов предлагает закрепить определение «шпионской техники» в Уголовном кодексе и сослаться на него в Кодексе об административных правонарушениях.

Уголовная статья о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы. Наказание по аналогичной административной статье — до пяти тысяч рублей штрафа и конфискация спецтехники.

ФСБ уточнила определение «шпионской техники» по поручению Владимира Путина. В декабре 2017 года он пообещал разобраться с уголовным делом фермера, купившего для коровы GPS-трекер, в котором нашли скрытый микрофон на дистанционном управлении. Дела о незаконном обороте «шпионской техники» возбуждались также против покупателей очков или ручек со встроенной видеокамерой, часов с видеокамерой и фотоаппаратом.