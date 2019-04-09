Трамп снова предложил разделять семьи мигрантов на границе

Президент США Дональд Трамп предложил вернуться к политике разделения семей мигрантов на американо-мексиканской границе, сообщают NBC News и CNN.

Как утверждают анонимные источники изданий, Трамп в течение нескольких месяцев убеждал сотрудников своей администрации вернуться к этой практике. Против выступала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которую президент 7 апреля отправил в отставку.

Трамп предложил разделять семьи мигрантов, задержанных в США или просящих убежища в стране. По мнению президента, это может остановить рост числа мигрантов из Латинской Америки.

8 апреля федеральный судья в Сан-Франциско запретил администрации Дональда Трампа отправлять в Мексику мигрантов, ищущих убежища в США, на время рассмотрения их дел в миграционных судах. Решение вступит в силу 12 апреля.

В мае-июне 2018 года в США более двух тысяч детей мигрантов были разделены со своими родителями. Это произошло из-за объявленной политики «нулевой терпимости», при которой задержанных на границе мигрантов начали отправлять в тюрьмы, а их детей — в центры содержания для несовершеннолетних.

Информация о массовых разделениях семей мигрантов вызвала протесты в США, которые поддержала в том числе первая леди США Мелания Трамп. В итоге Дональд Трамп запретил практику разделения семей.