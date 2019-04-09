Криминального авторитета Тариэла Ониани выпустили из колонии. Он провел на свободе несколько часов

Обновлено. Вышедшего из колонии Тариэла Ониани арестовали до 19 мая, сообщили ТАСС в Соль-Илецком районном суде Оренбургской области. Основанием для ареста стало то, что Ониани находится в международном розыске по запросу Испании.

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Тариэл Ониани, Таро) освободился из колонии в Оренбургской области, сообщили в областном управлении ФСИН.

После освобождения ему грозит депортация, так как его пребывание на территории РФ было признано нежелательным.

По предположению РИА Новости, его могут отправить в Испанию, где его обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, или в Грузию, где есть уголовное наказание за статус вора в законе. В то же время грузинское издание агентства «Спутник» писало со ссылкой на адвоката, что он собирается после освобождения жить в Турции.

66-летнего Тариэла Ониани, который считается лидером кутаисской преступной группировки, называют одним из самых влиятельных людей в криминальном мире постсоветского пространства. Он отбывал в России наказание за похищение в Москве бизнесмена Джонни Минадзе в 2009 году.

В 1990-е годы Ониани жил во Франции, затем в Испании, откуда уехал из-за проведения властями спецоперации «Оса» против российской организованной преступности. РИА Новости пишет, что его называли среди возможных заказчиков убийств криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана); он отрицал причастность к этим преступлениям.