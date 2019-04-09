Дочь Нурсултана Назарбаева не будет участвовать в досрочных президентских выборах в Казахстане

Дарига Назарбаева — спикер сената Казахстана и дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева — не планирует участвовать в досрочных президентских выборах в Казахстане. Об этом местному изданию Tengri News заявила помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — сказала Мустафаева.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев, занимающий пост президента Казахстана, назначил досрочные президентские выборы на 9 июня. По закону следующие выборы главы государства в Казахстане должны были пройти весной 2020 года. До этого момента Токаев мог занимать пост президента.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет, в марте ушел в отставку. Новым президентом страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев. По его предложению столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан.

После вступления Токаева в должность президента Дарига Назарбаева была избрана на его старый пост спикера сената. До этого она была депутатом верхней палаты казахстанского парламента, вице-премьером страны. Ее назвали вероятным конкурентом Токаева на предстоящих президентских выборах.