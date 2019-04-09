В Казахстане назначили досрочные президентские выборы. Они пройдут 9 июня

Касым-Жомарт Токаев, занимающий пост президента Казахстана, назначил дату проведения досрочных президентских выборов. В телеобращении к нации Токаев заявил, что голосование назначено на 9 июня 2019 года.

«Нужно продолжать работу по эффективной успешной реализации социальных программ и стратегии . Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан — демократическое государство. И президент будет избран согласно воле народа», — сказал Токаев.

По плану следующие президентские выборы в Казахстане должны были пройти весной 2020 года. До этого момента Токаев — бывший спикер сената Казахстана — мог занимать пост президента.

19 марта ушел в отставку Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана почти 30 лет. Согласно Конституции республики новым президентом страны стал спикер парламента — Касым-Жомарт Токаев.

После того, как Токаев вступил в должность президента, новым спикером сената была избрана дочь Назарбаева — Дарига.