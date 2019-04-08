«Коммерсант»: 35 российских регионов отказались от закупки лекарств для пациентов с ВИЧ

Российские регионы сократили объем участия в закупках антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ. В 2018 году 35 из 85 регионов отказались от закупки таких лекарств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное проектом « ». В 2017 году собственные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ не проводил 21 регион.

Закупки антиретровирусных препаратов проводятся централизовано, напоминает издание, однако регионы также должны участвовать в обеспечении пациентов препаратами, выделяя собственные средства и объявляя закупки.

Предполагается, что закупки, проводимые регионами, повышают охват обеспечения пациентов препаратами и предотвращают вероятные перебои с выдачей лекарств.

В 2018 году, по данным Роспотребнадзора, было выявлено более 101 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Наибольшее число людей с ВИЧ проживают в Кемеровской, Свердловской, Ленинградской областях, ХМАО, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Кемеровская область, сообщало РБК на основе информации, полученной из территориальных органов статистики, также лидирует и по числу зафиксированных в 2018 году смертей людей с ВИЧ.