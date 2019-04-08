«Большая тройка» операторов и ФСБ выступили против внедрения технологии eSim. Она используется в последних моделях айфонов

Операторы «большой тройки» — МТС, «МегаФон» и «Билайн» — на совещании в правительстве выступили против внедрения в России технологии встроенных сим-карт ( ). Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника. Два из них добавили, что позицию операторов на совещании поддержал представитель ФСБ.

По словам собеседников РБК, МТС, «МегаФон» и «Билайн» опасаются, что при внедрении технологии eSim вырастет конкуренция со стороны и производителей смартфонов. В ФСБ в свою очередь обеспокоены сложностями применения отечественных систем криптографии на eSim, пишет РБК.

В августе 2018 года Минкомсвязи предложило операторам связи перейти на сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что на это потребуется более пяти миллиардов рублей. Позднее сообщалось, что разработку приказа о переходе на сим-карты с отечественной криптографией остановили.