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Минкомсвязи отказалось от перевода россиян на сим-карты с шифрованием, одобренным ФСБ

RNS
20:11, 5 сентября 2018
Требует подтверждения

Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе россиян на сим-карты с системами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ. Об этом RNS сообщили федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

По словам чиновника, приказ Минкомсвязи требовал менять 200 миллионов сертифицированных ФСБ сим-карт каждый год; при этом закупочная цена такой сим-карты составляет пять долларов. «То есть возникал бизнес на миллиард долларов», — сказал собеседник RNS.

Источник, близкий к одному из мобильных операторов, сообщил, что Минкомсвязи отказалось от перевода абонентов на сертифицированные ФСБ сим-карты после смены руководства ведомства. При этом он не исключил, что в будущем идея все же будет реализована, предположив, что новые руководители Минкомсвязи сначала проведут переговоры с ФСБ.

«Произошла полная замена людей, которые занимались связью. Новая команда услышала критику операторов и отменила приказ. Фактически, отмена произошла тогда, когда сменилась команда, курирующая связь», — [сказал] федеральный чиновник.

RNS
Минкомсвязи предлагало операторам связи перейти на сим-карты с одобренным ФСБ шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что на это потребуется более пяти миллиардов рублей.
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