Минкомсвязи отказалось от перевода россиян на сим-карты с шифрованием, одобренным ФСБ

Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе россиян на сим-карты с системами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ. Об этом RNS сообщили федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

По словам чиновника, приказ Минкомсвязи требовал менять 200 миллионов сертифицированных ФСБ сим-карт каждый год; при этом закупочная цена такой сим-карты составляет пять долларов. «То есть возникал бизнес на миллиард долларов», — сказал собеседник RNS.

Источник, близкий к одному из мобильных операторов, сообщил, что Минкомсвязи отказалось от перевода абонентов на сертифицированные ФСБ сим-карты после . При этом он не исключил, что в будущем идея все же будет реализована, предположив, что новые руководители Минкомсвязи сначала проведут переговоры с ФСБ.