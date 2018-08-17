Минкомсвязи предложило перейти на новые сим-карты с шифрованием, одобренным ФСБ. На это потребуется более пяти миллиардов рублей

Минкомсвязи предложило операторам связи в рамках « » установить на сим-карты и сетевое оборудование отечественные системы криптографической защиты, сертифицированные ФСБ. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на проект приказа министерства и опрошенных участников рынка.

Ведомство предлагает перейти на новые сим-карты, чтобы защитить информацию абонентов. Сейчас мобильные операторы закупают сим-карты у двух зарубежных компаний, поэтому есть опасения, что производители могут передать иностранным спецслужбам ключи от своих систем криптозащиты.

Минкомсвязи хочет, чтобы операторы меняли сим-карты абонентов как средства криптозащиты через каждые 15 месяцев, рассказали в МТС. Однако единовременная замена сим-карт, которые уже находятся у абонентов, не предусмотрена.

Из-за новых требований все участники рынка потратят более пяти миллиардов рублей, прогнозируют в «Вымпелкоме». В Минкомсвязи считают, что операторам придется купить 80 единиц оборудования, стоимость каждой составит 3,2 миллиона рублей. При этом в «Мегафоне» уверены, что одна единица оборудования понадобится на 10 тысяч абонентов. По расчетам «Коммерсанта», на это нужно 83,2 миллиарда рублей (исходя из оценки, что в России 260 миллионов абонентов сотовой связи).

На российском рынке нет работающих систем криптографической защиты, добавляют представители сотовых операторов. На их разработку, по разным оценкам, потребуется от 10-11 месяцев до двух лет.

Проект приказа Минкомсвязи направили в Минюст 3 августа, но 15 августа по просьбе Минэкономики вернули на доработку.