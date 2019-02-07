В бюджете заложили более 1,8 миллиарда рублей на изоляцию российского интернета

Средства на российского сегмента интернета уже заложены в федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, в законе о бюджете прописаны траты на создание инфраструктуры по защите интернета от внешних угроз на сумму более 1,8 миллиарда рублей. В 2019 году на эти цели планируется потратить 597 миллионов рублей, в 2020-м — 699 миллионов рублей, а в 2021-м — 546 миллионов рублей.

«Для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет», — добавил источник.

Ранее инициатор законопроекта об автономном интернете, сенатор Андрей Клишас утверждал, что бюджетных средств на реализацию проекта не потребуется. В отзыве правительства РФ говорилось, что это невозможно.

7 февраля профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит законопроект Клишаса и решит, рекомендовать ли его к принятию в первом чтении.