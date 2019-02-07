Сенатор Клишас: на закон об изоляции российского интернета потребуется 20 миллиардов рублей

На реализацию закона об российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил сенатор Андрей Клишас, являющийся автором законопроекта.

«В паспорте проекта „Информационная безопасность“, который одобрило правительство, предусмотрено финансирование мероприятий, предлагаемых законопроектом», — сказал сенатор.

Ранее в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется.

7 февраля источник «Интерфакса» заявил, что в федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы уже заложены более 1,8 миллиарда рублей на реализацию еще не принятого законопроекта.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал рассмотреть и принять законопроект Клишаса в первом чтении 12 февраля.