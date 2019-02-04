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Изоляцию российского интернета обещали провести без бюджетных расходов. Правительство сказало, что это невозможно

Государственная дума
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Исполнение закона об изоляции российского сегмента интернета потребует дополнительных расходов из бюджета. Об этом говорится в отзыве правительства на законопроект перед первым чтением.

Авторы законопроекта, внося его в госдуму, утверждали, что бюджетные средства для реализации не потребуются.

В отзыве правительства также сказано, что в законопроекте не определен перечень угроз российскому сегменту интернета, а также перечень лиц помимо операторов связи, которые должны будут обеспечивать его работу.

Несмотря на критику законопроекта, правительство поддержало его, предложив учесть замечания ко второму чтению.

Как хотят изолировать интернет