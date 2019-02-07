У больниц Кузбасса накопилось долгов на 1,7 миллиарда рублей. Они пытались выполнить указ президента о повышении зарплат

У медицинских учреждений Кемеровской области накопилась задолженность в размере 1,7 миллиарда рублей из-за попыток выполнить президента России о повышении зарплат. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщила замглавы региона по вопросам социального развития Елена Малышева.

Просроченная задолженность составляет 459 миллионов рублей.

В департаменте охраны здоровья населения пояснили «Коммерсанту», что «заработанные медучреждениями деньги отвлекались на зарплату», из-за чего на расходы по контрактам на поставку расходных материалов и лекарств оставалось меньше денег.

Ранее о проблеме заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, повышение зарплат производилось за счет прекращения ремонта и приобретения оборудования.