У больниц Кузбасса накопилось долгов на 1,7 миллиарда рублей. Они пытались выполнить указ президента о повышении зарплат
У медицинских учреждений Кемеровской области накопилась задолженность в размере 1,7 миллиарда рублей из-за попыток выполнить указ президента России о повышении зарплат. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщила замглавы региона по вопросам социального развития Елена Малышева.
Просроченная задолженность составляет 459 миллионов рублей.
В департаменте охраны здоровья населения пояснили «Коммерсанту», что «заработанные медучреждениями деньги отвлекались на зарплату», из-за чего на расходы по контрактам на поставку расходных материалов и лекарств оставалось меньше денег.
Ранее о проблеме заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, повышение зарплат производилось за счет прекращения ремонта и приобретения оборудования.
Для выхода из кризиса в сфере здравоохранения, по словам Елены Малышевой, нужно прежде всего уменьшать неэффективные расходы, на это понадобится три-четыре года. Чтобы переломить ситуацию, в регионе стартовала масштабная реорганизация системы здравоохранения, в том числе объединение медучреждений.