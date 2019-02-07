The Telegraph: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей не улетел из Великобритании вместе с Петровым и Бошировым

Третий подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль мог остаться в Великобритании после покушения — как минимум еще на несколько дней. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Речь идет о предполагаемом сотруднике российской разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Он прибыл в Великобританию в день покушения на Скрипалей и должен был улететь тем же рейсом, что и . Но в последний момент Федотов почему-то снялся с рейса.

The Telegraph отмечает, что номер паспорта третьего подозреваемого отличался от номеров паспортов Петрова и Боширова всего на несколько цифр.

Настоящее имя Федотова и его роль в отравлении пока неизвестны, пишет The Telegraph. Возможно, он привез в Великобританию и передал его Петрову с Бошировым. В отличие от них, Федотов не попал на камеры видеонаблюдения в Солсбери; предполагается, что он координировал операцию из Лондона.

О том, что в деле Скрипалей существует третий подозреваемый, The Telegraph сообщила в сентябре 2018 года. Тогда издание писало, что он, в частности, составлял план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснял, какой дверью тот пользовался.

В октябре издание «Фонтанка» сообщило, что третьего подозреваемого зовут Сергей Федотов. Утверждалось, что он был в Лондоне со 2 по 4 марта 2018 года — как и Петров с Бошировым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними.