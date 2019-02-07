«Псковскую ленту новостей» оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за публикации с «оправданием терроризма»

В Пскове суд оштрафовал издание «Псковская лента новостей» на 200 тысяч рублей из-за публикации расшифровки передачи «Эхо Москвы в Пскове», в которой якобы содержалось оправдание терроризма.

Издание признали виновным в злоупотреблении свободой информации. Накануне по той же статье на 150 тысяч рублей оштрафовали «Эхо Москвы в Пскове».

Из-за этого эфира против журналисты Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовного дело об оправдании терроризма (по этой статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы). Поводом стали ее слова о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, приведя в качестве примера теракт в Архангельске.