Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей за передачу, ведущую которой обвиняют в оправдании терроризма

Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой информации.

Как рассказал главред радиостанции Максим Костиков, наказание связано с выпуском авторской передачи журналистки Светланы Прокопьевой, против которой возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Поводом для возбуждения дела в отношении Прокопьевой стал эфир, в ходе которого она сказала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. В качестве примера она привела в здании ФСБ в Архангельске.

Днем 6 февраля в офисе радиостанции и в квартире Прокопьевой были проведены обыски. Журналистку допросили в местном СК, после чего отпустили под обязательство о явке.

За программу Прокопьевой Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы в Пскове» и «Псковской ленте новостей», опубликовавшей расшифровку эфира.