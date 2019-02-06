В Пскове к журналистке пришли с обыском после проверки по статье об оправдании терроризма

В Пскове у корреспондента «Радио Свобода», бывшего главреда «Псковской губернии» Светланы Прокопьевой начали обыск, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента. Дом Прокопьевой окружили люди с автоматами, адвоката к ней не пускают.

Машину приехавшего к Прокопьевой регионального эксперта движения «Голос» Алексея Малова окружила полиция. У него отобрали телефон. Полиция также пытается досмотреть телефоны журналистов «Псковской губернии» под предлогом того, что рядом со штабом дивизии снимать запрещено.

Ранее «Медиазона» рассказала, что в отношении Прокопьевой ведется проверка по статье об . Поводом стало ее выступление в эфире «Эха Москвы в Пскове», где Прокопьева сказала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, приведя в качестве примера .

За этот эфир радиостанция получила предупреждение от Роскомнадзора.