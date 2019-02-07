ООН обвинила Россию в нарушении международных обязательств из-за приговора участнику общины «свидетелей Иеговы»

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет заявила, что приговор, вынесенный участнику запрещенной в РФ организации «свидетели Иеговы» Деннису Кристенсену, «фактически криминализует право исповедовать религию или придерживаться какой-либо веры».

Бачелет призвала Москву пересмотреть законодательство и уточнить «размытое понятие» экстремистской деятельности. Она заявила, что действия российских властей противоречат обязательствам, который страна приняла на себя по .

Организация «свидетели Иеговы» в России признана экстремистской и запрещена по решению Верховного суда от 2017 года.

Лидер орловской общины «свидетелей Иеговы», подданный Дании Деннис Кристенсен 6 февраля получил шесть лет колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации.