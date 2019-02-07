Bloomberg: в Кремле начали сомневаться в способности Мадуро удержать власть

Российские власти начали сомневаться в том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет удержаться у власти в условиях продолжающегося в стране политического кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Москва, отмечает агентство, по-прежнему настороженно относится к провозгласившему себя действующим президентом Хуану Гуайдо, которого поддержали США. При этом власти России осознают, что их возможности поддержать Мадуро ограничены, в том числе из-за того, что Венесуэла далеко и туда «невозможно отправить значительную военную силу».

По мнению экспертов Bloomberg, Россия также готова вести переговоры и с оппозицией, чтобы обеспечить выполнение нефтяных контрактов и в том случае, если в Венесуэле сменится власть. По данным источников агентства, такие переговоры в какой-то форме уже идут.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, его сразу признали США, большинство стран Латинской Америки и Европы. Россия и Китай поддерживают президента Николаса Мадуро.