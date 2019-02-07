Bellingcat: документы наемникам из «Вагнера» выдает паспортный стол, который делал паспорта «Петрову» и «Боширову»

Команда расследователей Bellingcat нашла косвенные подтверждения Службы безопасности Украины о том, что паспорта наемникам выдаются в том же , где получают паспорта сотрудники ГРУ и Минобороны.

Сотрудники Bellingcat вбили показанные СБУ номера паспортов в базу данных внутрироссийских перелетов. Во всех найденных случаях обладатели паспортов летали в аэропорт Краснодара или из него — рядом с ним находится главный тренировочный лагерь «Вагнера». Таким образом в Bellingcat сделали вывод, что обладатели паспортов, вероятно, действительно связаны с ЧВК.

Сами номера опубликованных СБУ паспортов не противоречат номерам верифицированных ранее паспортов сотрудников ГРУ, выданных в том же паспортном столе. В Bellingcat подчеркивают, что найденные доказательства являются лишь косвенными.

Представители федеральных властей РФ неоднократно подчеркивали, что им неизвестно о существовании ЧВК «Вагнер».

Наемничество по российским законам считается уголовным преступлением.