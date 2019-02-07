Bellingcat: документы наемникам из «Вагнера» выдает паспортный стол, который делал паспорта «Петрову» и «Боширову»
Команда расследователей Bellingcat нашла косвенные подтверждения заявлений Службы безопасности Украины о том, что паспорта наемникам ЧВК «Вагнер» выдаются в том же паспортном столе, где получают паспорта сотрудники ГРУ и Минобороны.
Сотрудники Bellingcat вбили показанные СБУ номера паспортов в базу данных внутрироссийских перелетов. Во всех найденных случаях обладатели паспортов летали в аэропорт Краснодара или из него — рядом с ним находится главный тренировочный лагерь «Вагнера». Таким образом в Bellingcat сделали вывод, что обладатели паспортов, вероятно, действительно связаны с ЧВК.
Сами номера опубликованных СБУ паспортов не противоречат номерам верифицированных ранее паспортов сотрудников ГРУ, выданных в том же паспортном столе. В Bellingcat подчеркивают, что найденные доказательства являются лишь косвенными.
Мы не можем однозначно подтвердить заявление СБУ, что выдача этим наемникам заграничных паспортов с последовательными номерами доказывает их связь с ГРУ. Однако очевидно, что такая массовая выдача паспортов федеральным органом (который обычно не выдает паспорта гражданским лицам) могла быть осуществлена исключительно при активном одобрении государственных органов, даже если это не обязательно было ГРУ.
Представители федеральных властей РФ неоднократно подчеркивали, что им неизвестно о существовании ЧВК «Вагнер».
Наемничество по российским законам считается уголовным преступлением.