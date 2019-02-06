Участники проверки школ Кузбасса заявили, что не нашли подтверждения голодным обморокам

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил на встрече с главой региона Сергеем Цивилевым, что проверка не подтвердила информацию о голодных обмороках детей в школах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

С аналогичным заявлением 6 февраля выступил член комиссии, депутат-коммунист Николай Мухин. Он заявил ТАСС, что готов подать на Кислицына в суд, если у того возникнут претензии к результатам проверки.

В начале февраля в СМИ появилась копия отчета, который Кислицын якобы направил Цивилеву по результатам проверки. В нем, в частности, говорится о трех обмороках, якобы произошедших в одной из школ (их причина не уточняется), и рассказывается о недостатках в организации школьного питания. В документе подчеркивается, что «члены комиссии заняли позицию руководства школ и администраций муниципальных образований — скрыть либо сгладить обозначенные факты».

Кислицын пока не прокомментировал возможные расхождения между собственным докладом и заявлениями на встрече с Цивилевым.

В январе Кислицын сообщил, что учителя сельских школ рассказали ему о голодных обмороках детей на уроках — якобы из-за нехватки у родителей денег на обеды. Одновременно в соцсетях появилось видео из школы в Юрге, где дети жалуются на некачественную еду. СК начал проверку.