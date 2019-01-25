СК начал проверку из-за видео про плохую еду в школьной столовой в Кузбассе. Региональный омбудсмен ранее рассказал о голодных обмороках в школах

В Кемеровской области Следственный комитет начал проверку из-за видеозаписи, на которой ученики одной из школ Юрги жалуются на некачественные обеды. Следователи намерены осмотреть столовую и запросить в медицинских учреждениях информацию об обращениях детей с жалобами на отравления, заявили в СК.

Ролик появился 24 января в инстаграме «Регион-42», позднее его оттуда удалили. На видео школьники со словами «Это макароны» размазывают по тарелкам некий продукт (предположительно, из теста), а затем намазывают его на хлеб.

«Так нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. <…> Как собакам прям!» — говорит один из детей.

Директор школы Людмила Сахарова назвала ролик «неудачной шуткой детей в связи с недостаточностью воспитания». По ее словам, еда в столовой подается «в надлежащем виде», а на видео показаны «остатки пищи». «Тот ребенок, который снимал, он вообще не питается [в столовой], он питается самостоятельно. Давайте все успокоимся», — цитирует директора радиостанция «Говорит Москва».

Видео было опубликовано вскоре после того, как региональный детский омбудсмен рассказал о голодных обмороках детей в сельских школах из-за нехватки денег у родителей. Губернатор Сергей Цивилев велел проверить школы региона. 25 января администрация Кемеровской области объявила об открытии горячей линии по вопросам питания в школах.

Виктор Давыдов