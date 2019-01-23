Омбудсмен рассказал о голодных обмороках детей в Кузбассе. Губернатор поручил проверить школы

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить школы региона из-за сообщений о голодных обмороках учеников, сообщает пресс-служба областной администрации.

О голодных обмороках в школах заявил региональный уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын. По его словам, в декабре 2018 года к нему обратились учителя, рассказавшие, что школьники, живущие в селах, падают в обмороки на уроках.

В региональной администрации раскритиковали Кислицына за то, что он не сообщил об этом ранее, а «выждал почти месяц». Представители администрации отметили, что школьники региона обеспечены горячим питанием на 90%, а льготное питание получают более 56 тысяч учеников.

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что в управлении образования Кемеровской области не получали жалоб на проблемы с питанием в школах.