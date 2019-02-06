ФБК обнаружил у главы «Ростеха» Сергея Чемезова квартиру за пять миллиардов рублей возле Кремля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов владеет квартирой стоимостью в пять миллиардов рублей, заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По его данным, квартира Чемезова находится в здании на улице Охотный ряд, построенном на месте гостиницы «Москва». В здании, кроме отеля Four Seasons, офисов и магазинов, есть и квартиры.

Чемезову и его супруге, заявил Навальный, принадлежат помещения на 12 и 13 этажах общей площадью 1,434 тысячи квадратных метров.

Согласно информации из открытых источников, одна из квартир в этом здании была продана по 3,5 миллиона рублей за квадратный метр. Таким образом, считают в ФБК, квартира Чемезова стоит не менее 5 миллиардов рублей.

Квартира на Охотном ряду записана на жену Чемезова Екатерину Игнатову, утверждает Навальный. В ее декларации она указана как два нежилых помещения площадью чуть более 700 квадратных метров каждое.

Игнатова — учредитель компании КАТЕ, которая собиралась делать автоматические коробки передач для «АвтоВАЗа», значительный пакет акций которого принадлежит «Ростеху», отметил ФБК. АКП так и не были поставлены. Несмотря на это компания жены Чемезова получила заказ на создание коробки передач для автомобилей .

«Открытые медиа» после того, как ФБК опубликовал свое расследование, напомнили, что писали о квартире Чемезова в здании на Охотном ряду еще в марте 2018 года. В пресс-службе «Ростеха» тогда подтвердили, что у супруги главы госкорпорации есть такие апартаменты, но отказались от дальнейших комментариев.

Ранее издание Baza сообщало, что самой дорогой квартирой среди российских чиновников владеет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Квартиру в 1396 квадратных метров в центре Петербурга издание оценивало в 1 миллиард рублей.

Примерно столько же, писал The Insider, стоит квартира площадью 386 квадратных метров в центре Москвы, которая принадлежит гендиректору ФГУП «Почта России» Николаю Подгузову. На покупку квартиры Подгузов получил кредит в ВТБ.

У главы «Роснефти» Игоря Сечина квартира в Москве меньше по площади (1229 квадратных метра), чем у Миллера, но значительно дороже — ее стоимость The Insider оценивал в два миллиарда рублей.