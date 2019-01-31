У главы «Газпрома» Миллера нашли квартиру площадью 1396 квадратных метров. Это больше, чем у Сечина и Шувалова!

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет пятиэтажной квартирой общей площадью 1396 квадратных метров, выяснило издание Baza.

Квартира находится в центре Санкт-Петербурга на берегу Невы. Миллер купил ее в 2014 году. Baza оценивает рыночную стоимость недвижимости в миллиард рублей.

У главы «Роснефти» Игоря Сечина есть квартира в Коробейниковом переулке в Москве площадью 1229 квадратных метров. Несмотря на меньшую площадь, ее стоимость выше, чем у квартиры Миллера — около двух миллиардов рублей.

Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов в 2014-2016 годах (тогда он был первым вице-премьером РФ) купил 10 прилегающих друг к другу квартир в высотке на Котельнической набережной общей площадью 719 квадратных метров и стоимостью 600 миллионов рублей. В Фонде борьбы с коррупцией, рассказавшем о покупках, предполагали, что Шувалов хочет объединить эти квартиры в одну.