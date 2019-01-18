The Insider: глава «Почты России» купил квартиру за миллиард рублей

Гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов в 2017 году приобрел квартиру площадью 386 квадратных метров в жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в Москве. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на выписку из государственного реестра недвижимости.

По оценке издания, квартира Подгузова может стоить более одного миллиарда рублей — один квадратный метр в жилом комплексе, по данным «Яндекс.Недвижимости», стоит 2,6 миллиона рублей.

Стоимость жилья превышает 100 годовых доходов Подгузова в 2016 году. Тогда — до работы в «Почте России» — он заработал 8,9 миллиона рублей. Сейчас сведения о его годовом доходе не разглашаются.

По информации издания, у главы «Почты России» есть кредит в банке ВТБ на 30 лет. The Insider также отметил, что максимальный размер кредита у ВТБ не превышает 60 миллионов рублей.

В пресс-службе «Почты России» и Минсвязи отказались предоставить сведения о доходах и имуществе Николая Подгузова.

Обновление. В пресс-службе «Почты России» сообщили «Медузе», что квартира «приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе». Сведения об этом есть в справке о доходах Подгузова, направленной в Минсвязи. В «Почте» отметили, что недвижимость куплена в том числе за счет средств, полученных от продажи двух квартир в Москве.

Николай Подгузов с 2012 года работает на государственной службе, с июля 2017 года возглавляет «Почту России». В 2003-2012 годах он работал в банках «Траст», «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».